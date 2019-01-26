Гражданин Узбекистана укусил сотрудника полиции Сыктывкара

CA-NEWS (UZ) - В Сыктывкаре перед судом предстанет гражданин Узбекистана, обвиняемый в покушении на кражу и применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУ СКР по Коми.

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на кражу, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в октябре 2018 года фигурант, находясь в квартире местной жительницы, похитил из ее сумки банковскую карту, после чего попытался в банкомате снять с нее 33 тысячи рублей. При этом злоумышленник не знал пин-код карты и пытался наугад его подобрать, но у него ничего не получилось, в связи с чем снять деньги ему не удалось.

Потерпевшая заявила о краже в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям "по горячим следам" удалось установить местонахождение фигуранта. При появлении полицейских обвиняемый попытался скрыться бегством, но был задержан и препровожден в служебный автомобиль. К нему были применены специальные средства в виде наручников, несмотря на это, фигурант вновь попытался сбежать, но и эта попытка оказалась неудачной. При задержании злоумышленник укусил полицейского за руку.

В настоящее время фигурант отбывает наказание по приговору суда за совершение преступлений против собственности на территории города Ухта.

В ходе расследования по настоящему уголовному делу обвиняемый не признал вину в содеянном. Между тем, следователем собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.