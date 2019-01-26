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  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Федеральная таможенная служба России намерена открыть представительство в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Федеральная таможенная служба (ФТС) России намерена открыть свое представительство в Узбекистане. Об этом заявил первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов в ходе пресс-конференции в Москве, сообщили российские СМИ.

Как заявил Давыдов, ФТС имеет свои представительства в 20 странах мира. Он добавил, что ведомство планирует открыть представительства в трех странах.

«В частности, интересная страна для нас - Нидерланды, которые являются крупной перевалочной базой для Европы и для Китая», - отметил Давыдов.

Он добавил, что два представительства будут открыты в Азербайджане и Узбекистане.

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