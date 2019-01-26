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  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Роберто Карлос перед визитом в Узбекистан записал видео для болельщиков

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, знаменитый бразильский футболист Роберто Карлос посетит Узбекистан. Спортсмен прибудет в Ташкент 28 января.

Визит будет организован для повышения популярности футбола в стране. Футболиста встретят в аэропорту сотрудники федерации футбола. В 12:00 состоится мастер-класс в исполнении Роберто Карлоса.

Затем ветераны узбекского футбола сыграют матч с бразильским футболистом. 16:00 состоится пресс-конференция с журналистами. Перед визитом в Узбекистан Роберто Карлос снял видео для узбекистанцев.

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