В Москве уволили полицейского, на глазах которого избили блогера из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Полицейского из четвертого отдела полиции на Московском метрополитене уволили из-за того, что он не вмешался, когда блогера из Таджикистана Sasha Masskva избивали в комнате полиции. Об этом сообщили в отделе полиции со ссылкой на результаты проверки инцидента. В присутствии полицейского трое мужчин били блогера по голове, снимали на видео и в грубой форме называли его представителем ЛГБТ, передает tvrain.ru.



Ранее МВД отказалось возбуждать уголовное дело по факту бездействия сотрудника полиции и избиения блогера.

Как говорится в ответном письме МВД, доводы Котова признаны обоснованными, а служебная проверка установила нарушение закона.

На блогера Sasha Masskva напали на станции метро «Парк культуры» 3 декабря. Он рассказал "Дождю", что к нему подошел дежуривший на станции полицейский и отвел в комнату полиции для проверки документов.

«Трое мужчин прямо там били меня по лицу и голове, снимали на телефон, а сотрудник полиции стоял в сторонке и бездействовал», — рассказал Sasha Masskva Дождю. Он добавил, что его в грубой форме называли представителем ЛГБТ. Блогер попросил не называть его настоящее имя и связал нападение с публикациями в инстаграме, где он публикует пародии на известных исполнителей. Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту нападения.

Инцидент в метро не первый случай нападения на блогера. 1 декабря на него напали в торговом центре «Будапешт» у станции метро «Кузьминки», нападавшие успели скрыться до приезда полиции. Он также рассказал, что регулярно получает угрозы на улице и в соцсетях.

На блогера были подписаны более восьми тысяч человек, но после нападений он удалил свой аккаунт.