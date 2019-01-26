Трамп подписал временный бюджет и прекратил «шатдаун»
- Азия и мир, политика
- 11:13, 26 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет страны до 15 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.
При этом администрация Трампа заявила, что глава государства планирует приступить к строительству стены на границе с Мексикой вне зависимости от позиции представителей Демпартии по истечении временного бюджета.
В пятницу Дональд Трамп пошел на компромисс со своими политическими оппонентами и сообщил о готовности подписать законопроект о временном бюджете на три недели для прекращения шатдауна, длящегося с 22 декабря.
В этот же день сенат и палата представителей приняли необходимые законопроекты.
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