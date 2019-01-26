Трамп подписал временный бюджет и прекратил «шатдаун»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет страны до 15 февраля, сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом администрация Трампа заявила, что глава государства планирует приступить к строительству стены на границе с Мексикой вне зависимости от позиции представителей Демпартии по истечении временного бюджета.

В пятницу Дональд Трамп пошел на компромисс со своими политическими оппонентами и сообщил о готовности подписать законопроект о временном бюджете на три недели для прекращения шатдауна, длящегося с 22 декабря.

В этот же день сенат и палата представителей приняли необходимые законопроекты.