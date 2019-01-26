Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с праздником Сада

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана 26 января поздравил жителей республики с наступающим праздником Сада - этот возрождённый древний праздник отмечается официально в стране 30 января, сообщает Азия Плюс.



Он является предвестником Навруза и это древнейшая традиция таджикского народа, дошедшая до нас из глубины веков, который восходит к первой персидской империи Ахеменидов. Название праздника связано с числительным «сад» (сто), потому что от начала этого праздника до Навруза проходит ровно 50 суток, т.е. 50 дней и 50 ночей.

"Наши предки за пятьдесят дней и ночей до празднования светозарного Навруза с радостью в сердцах отмечали праздник Сада. Таким образом, Сада является своего рода приготовлением к Наврузу, его предвестником, и эти два великих праздника взаимосвязаны", - отметил в своем поздравительном послании Эмомали Рахмон, которое приводит пресс-служба главы государства.

По словам президента, в древности его праздновали как день открытия огня, когда человек поставил его на службу себе.

"Это и подвигло наших выдающихся словотворцев на восхваление и возвеличивание праздника Сада. Ибо огонь дарует не только тепло, но символизирует и свет. С приходом праздника Сада дни становятся продолжительнее, а ночи короче", - отмечает президент.

В поздравлении отмечается, что "учёным и специалистам надлежит всесторонне изучать и освещать все грани этого празднования и доводить его суть и значение, как одного из элементов культурного наследия и фактора укрепления самосознания, до сознания людей, особенно подростков и молодёжи".

По большому счёту Сада является праздником земледельцев и приобрёл в народе особую любовь. Именно в эти дни дехкане начинают готовиться к весенним работам и строят планы на будущее по созданию новых садов, виноградников и пашен. Обязательными были в эти дни очистительные работы и мероприятия по благоустройству.

Сегодня праздник Сада на республиканском уровне отметят в парке культуры и отдыха имени Фирдавси (бывший парк Дружбы народов) в Душанбе. Здесь пройдет выставка семян селхозкультур, сельхозтехники, породистых животных. Будет организована выставка национальных блюд, продукции народных промыслов и продажа саженцев деревьев.