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  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым

CA-NEWS (TJ) - Телефонный разговор президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Нурсултана Назарбаева состоялся накануне, 25 января, во второй половине дня, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

В ходе беседы главы двух государств обсудили состояние и перспективы таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.

В этом контексте стороны также обменялись мнением по широкому кругу актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Напомним, в конце прошлой недели с поста посла Республики Казахстан в Таджикистане был снят Нурлан Сейтимов. Должность посла Казахстана в Таджикистане он занимал с марта 2016 года. Нурсултан Назарбаев назначил его ответственным секретарем МИД Казахстана. Новый посол Казахстана пока не назначен.

Также были прекращены полномочия посла Таджикистана в Астане Назирмада Ализода.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим Указом от 14 января назначил Ибодзода Хайрулло новым послом Таджикистана в Казахстане. До этого назначения Х. Ибодзода был главой Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана.

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