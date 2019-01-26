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  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минздрав: половина населения Узбекистана имеет лишний вес из-за неправильного питания

CA-NEWS (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана совместно со Всемирной организацией здравоохранения с 25 января по 25 февраля нынешнего года проводит акцию в городе Ташкенте «Сделай шаг к здоровой жизни». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Цель – повысить медицинскую грамотность населения, усилить его внимание к своему здоровью, проводить агитационную и пропагандистскую работу по повышению физической активности, призыву к правильному питанию и отказу от курения, передает Kun.uz.

«В результате малоподвижности и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет излишний вес, в составе крови у 46% наших людей уровень холестерина выше нормы, а у 31% – высокое артериальное давление», – сообщили в Минздраве.

По оценке министерства, хотя в стране плодоовощные продукты выращиваются в большом количестве, в ежедневном рационе питания населения недостаточно овощей и фруктов.

В Узбекистане 78% смертей за год приходятся на долю неинфекционных заболеваний. Естественно, пропаганда среди населения здорового образа жизни является как никогда актуальной, отметили в пресс-службе.

Будут организованы массовые рейды по соблюдению правил продажи алкогольной и табачной продукции, предотвращению стимулирования реализации табачных изделий, созданию на работе, общественном транспорте и в общественных местах территорий без табака. Кроме этого на местах врачи будут проводить медицинское обследование граждан, организуют лекции для молодежи в образовательных учреждениях и махаллях о вреде курения.

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