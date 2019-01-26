В Узбекистане в 2018 году благодаря SMS-рассылке построили 50 туалетов

CA-NEWS (UZ) - Смс -рассылка, организованная Государственным комитетом по развитию туризма и направленная на пропаганду строительства туалетов, принесла положительные результаты. Только благодаря ей в 2018 году в Узбекистане построили 50 общественных туалетов, сообщает upl.uz.



Для того, чтобы заинтересовать предпринимателей в строительстве и обеспечении туалетами районы и города Узбекистана, им предоставили выгодные льготы. Льготы в основном касались налоговой части.

Предпринимаются и другие шаги к улучшению санитарно-гигиенических узлов.

К примеру, при поддержке местных органов власти в 14 регионах страны были отремонтированы и приведены в надлежащий вид 3660 общественных туалетов.