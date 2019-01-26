РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В сети выложили три разные подписи главы Ферганы в документе о сносе домов
Предыстория: В Фергане житель подлежащего сносу дома скончался от сердечного приступа Подробнее: ca-news.org/news:1492162?f=cpПродолжение: Семьи, чьи дома сносят в Фергане, просят Мирзиёева о помощи

CA-NEWS (UZ) - Ранее неоднократно освещалась ситуация в Фергане по сносу домов в центре города, в которых ещё живут люди.

Накануне местные издания опубликовали фото трех разных подписей хокима города о разрешении на снос.

Напомним, что семьи в этих домах отказываются переезжать в предоставленные им взамен квартиры, объясняя это тем, что предлагаемые им новые дома "некачественные, дешевые и находятся за пределами центра города". Подлежащие сносу дома расположены в самом центре города.

Жители требуют, чтобы им предоставили квартиры в центре города, даже если они меньше по площади и ниже по стоимости. Или же, чтобы им предоставили денежную компенсацию.

Однако местные власти отказались предоставить компенсацию за квартиры, объясняя это тем, что предоставляемые им взамен квартиры по улице Регистана, «новые и больше по площади».

24 января несколько семей выступили с видео-обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором жалуются на действия местных властей.

print
  • В Таджикистане добыт рекордный объем угля
  • 52-летний ведущий хирург внезапно скончался на рабочем месте в Ташкенте
  • Сенат США не смог решить бюджетный спор
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×