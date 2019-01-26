В сети выложили три разные подписи главы Ферганы в документе о сносе домов

CA-NEWS (UZ) - Ранее неоднократно освещалась ситуация в Фергане по сносу домов в центре города, в которых ещё живут люди.



Накануне местные издания опубликовали фото трех разных подписей хокима города о разрешении на снос.

Напомним, что семьи в этих домах отказываются переезжать в предоставленные им взамен квартиры, объясняя это тем, что предлагаемые им новые дома "некачественные, дешевые и находятся за пределами центра города". Подлежащие сносу дома расположены в самом центре города.

Жители требуют, чтобы им предоставили квартиры в центре города, даже если они меньше по площади и ниже по стоимости. Или же, чтобы им предоставили денежную компенсацию.

Однако местные власти отказались предоставить компенсацию за квартиры, объясняя это тем, что предоставляемые им взамен квартиры по улице Регистана, «новые и больше по площади».

24 января несколько семей выступили с видео-обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву, в котором жалуются на действия местных властей.



