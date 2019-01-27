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  27 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Ташкента задержана топ-модель Надя Непомнящая

CA-NEWS (UZ) - В аэропорту Ташкента 23 января задержана топ-модель Надя Непомнящая. Информацию по этому поводу сообщили местные СМИ.

Против модели возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Через несколько часов задержания Непомнящая была отпущена до выяснения обстоятельств.

Уроженка Ташкента, работающая в последние годы в Лондоне, Надя Непомнящая 9 августа прошлого года въезжала в Великобританию через Россию, не имея в паспорте стикера (ОВИР), разрешающего выезд за рубеж.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, по которому предусмотрен штраф от 200 до 400 минимальных зарплат ($5000-$10000) либо лишение свободы от 3 до 5 лет.

Модель является невестой известного голливудского продюсера Майкла Грэйси. Как сообщили западные СМИ, Надя находится в настоящее время в Ташкенте вместе со своим женихом.
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