РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бразилии прорвало дамбу, около 200 человек пропали без вести

CA-NEWS (CA) - На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, около 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Би-би-си.

По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансов найти выживших в результате стихийного бедствия мало.

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих.

Спасатели используют землеройные машины в надежде обнаружить выживших. Пока неясно, что вызвало прорыв дамбы, которой владеет крупнейшая в Бразилии горнодобывающая компания Vale.

Прорыв произошел спустя три года после обрушения дамбы в городе Мариана в этом же штате. Тогда жертвами стали 19 человек, происшествие называли крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии.

Что мы знаем о прорыве?

Дамба возле железного рудника обрушилась около часа дня по местному времени в пятницу, в результате поток затопил соседнюю дамбу, находившуюся ниже.

Поток грязи затопил близлежащие фермы и районы, где живут рабочие. Местных жителей, оказавшихся отрезанными от мира из-за разрушения дорог, эвакуировали с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Глава Vale сообщил, что известно о судьбе лишь трети из приблизительно 300 человек, работавших в этом районе. Местные спасатели говорят, что количество пропавших без вести может достигнуть 300 человек.

print
  • Казахстан ратифицировал поправки в договор о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС
  • Новый бизнес в Таджикистане: $5 тысяч за гнездо летучих мышей
  • В Москве уволили полицейского, на глазах которого избили блогера из Таджикистана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×