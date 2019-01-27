В Бразилии прорвало дамбу, около 200 человек пропали без вести

CA-NEWS (CA) - На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, около 200 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Би-би-си.

По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансов найти выживших в результате стихийного бедствия мало.

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток похоронил под собой кафе, где обедали сотни рабочих.

Спасатели используют землеройные машины в надежде обнаружить выживших. Пока неясно, что вызвало прорыв дамбы, которой владеет крупнейшая в Бразилии горнодобывающая компания Vale.

Прорыв произошел спустя три года после обрушения дамбы в городе Мариана в этом же штате. Тогда жертвами стали 19 человек, происшествие называли крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии.

Что мы знаем о прорыве?

Дамба возле железного рудника обрушилась около часа дня по местному времени в пятницу, в результате поток затопил соседнюю дамбу, находившуюся ниже.

Поток грязи затопил близлежащие фермы и районы, где живут рабочие. Местных жителей, оказавшихся отрезанными от мира из-за разрушения дорог, эвакуировали с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Глава Vale сообщил, что известно о судьбе лишь трети из приблизительно 300 человек, работавших в этом районе. Местные спасатели говорят, что количество пропавших без вести может достигнуть 300 человек.