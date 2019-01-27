Пассажирка была задержана и допрошена в аэропорту Ашхабада за наличие Корана

CA-NEWS (TM) - В аэропорту Ашхабада была задержана и допрошена пассажирка, прилетевшая в Туркменистан из Турции, в багаже которой была обнаружена религиозная литература, сообщает Радио Азатлык.

Случай произошел в конце декабря в международном аэропорту Ашхабада. Женщина из Лебапской области среднего возраста, работавшая в Турции по рабочей визе, прилетела в Туркменистан увидеться со своими родственниками.

Как стало известно Азатлыку, в аэропорту Ашхабада, как только пассажирка прошла миграционный контроль, полицейский в униформе, а также двое мужчин в гражданской одежде вызвали и увели ее на допрос. Сотрудников правоохранительных органов в основном интересовала книга Коран, которую женщина привезла в качестве подарка своим родственникам.

Корреспондент Азатлыка в Турции Розыбай, беседовавший с задержанной в аэропорту женщиной, сообщил следующее:

- По прибытию в аэропорт, ее сумку проверяли. Среди ее вещей были подарки привезенные своим родственникам, а также несколько экземпляров священной книги Коран. Сразу по прибытии в аэропорт она была задержана на 24 часа и допрошена.

По словам женщины, во время допроса присутствовали двое в гражданской одежде, в также один полицейский. Задержанная в аэропорту жена рассказала корреспонденту Азатлыка следующее:

"Вопросов полицейский не задавал, но люди в гражданском задавали вопросы один за другим, при необходимости готовы были давить на меня морально. "Тебе не стыдно привозить с собой такие книги, ты же женщина! Тут религиозно-политическую пропаганду хочешь вести", кричали они.

Сообщения о задержаниях и допросе в ашхабадском аэропорту, поступали в редакцию Азатлыка неоднократно.

По словам свидетелей и участников событий, при обнаружении у пассажиров религиозной литературы обращались грубо и предвзято.

Также, сотрудников заинтересовал цвет волос и одежда, в том числе почему волосы не окрашены, а одежда темного цвета. По словам женщины она была одета в тот день в чёрный джемпер, а на голове был повязан платок, традиционным для жительниц Туркменистана способом.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от женщины прочитать для них привезенный ею Коран. Женщина, отказалась читать Коран без омовения. По словам женщины, ее вынудили причитать коран, а к утру следующего дня привели муллу одной из мечетей Ашхабада, который выслушав ее чтение Корана, подтвердил правильность произношения и понимания арабского.

Позже, по прибытии в Лебапскую область женщину подверглась допросу местных правоохранительных органов. Спустя некоторое время, при попытке вернуться обратно в Турцию, в Ашхабадском аэропорту женщине сообщили, что о запрете на ее выезд из страны.