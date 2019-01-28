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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Студентка колледжа покончила с собой в общежитии в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Студентка педагогического колледжа города Есик покончила с собой в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По информации очевидцев, инцидент произошел ночью в общежитии педагогического колледжа в Енбекшиказахском районе области. Девушка была найдена повешенной в здании общежития. По неподтвержденной информации, погибшей было 20 лет. Причиной поступка девушки могла стать незапланированная беременность, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе ДП Алматинской области подтвердили эту информацию.

"Тело молодой девушки было обнаружено в одном из общежитий города Есика 24 января утром. Сотрудниками полиции Енбекшиказахского района проводится расследование", - уточнили в полиции.

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