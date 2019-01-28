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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане госорганы сами пойдут к населению с обходами в поисках проблем

CA-NEWS (UZ) - С 1 февраля текущего года народные приемные президента сами будут приходить к населению с подворными обходами в поисках проблем, которые нужно решить. Согласно агентству УзА , президент Узбекистана подписал 17 января соответствующий указ.

Президент Шавкат Мирзиёев на прошлой неделе подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы работы с проблемами населения».

По сообщению агентства УзА, согласно указу, с 1 февраля правительство запустит новую систему, которая обеспечит прямую работу госорганов с населением. То есть представители государственных органов во главе с народными приёмными в городах и областях должны ходить по домам, чтобы начать выявлять и решать проблемы в каждой семье.

В официальном сообщении говорится, что в настоящее время руководители народных приёмных проходят обучение на 5-дневных курсах повышения квалификации, организованных администрацией президента при Академии государственного управления.

Эти курсы рассматриваются как «еще один важный шаг в переводе работы института народных приемных на новый уровень».

Народные приёмные были созданы по указу президента Шавката Мирзиёева в декабре 2016 года.

На сайте виртуальной приёмной Мирзиёева говорится, что большая часть обращений населения была направлена лично президенту: 51% обращений были направлены лично президенту в формате он-лайн режима, 44% были адресованы по телефону, и только 4% получены через Народные приёмные в местных хокимиятах.

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