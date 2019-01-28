В Узбекистане сломалась машинка для печатания денег, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сломались две машинки для печатания национальной валюты – сума и денег других стран, сообщает centralasian.org.

Чиновник, имеющий непосредственное отношение к этому процессу, сообщил, что причина поломки связана с частым отключением электричества в Юнусабадском районе города Ташкента, где находится печатная фабрика. Другой чиновник, работающий в финансовой структуре в Ташкенте, сказал, что причиной поломок машинок для печатания денег, привезенных в Узбекистан в 2000-х годах, стало старение техники.

Однако представитель Государственного производственного объединения «Государственный знак» при Центробанке Узбекистана заявил, что это всего лишь слухи.

Ранее сообщалось о том, что к «Наврузу» в Узбекистане выйдут в обращение 100-тысячные купюры. 16 января Сенат Олий Мажлиса одобрил образец и дизайн банкноты.

Как сообщил 24 января один из чиновников, в ожидании того, что президент подпишет указ о выпуске в обращение 100-тысячной банкноты, в запасе держали 20 тысяч листов бумаги. "Сейчас на складе имеются 100-тысячные купюры, но их не хватит, чтобы раздать населению – их выдадут чиновникам и сотрудникам президентского аппарата. В это время произошла поломка двух машинок для печатания денег, у них сгорела плата. Поэтому сейчас нет возможности печатать новые деньги. Премьер страны Абдулла Арипов отчитал гендиректора, сейчас здесь разгорелся скандал. Деньги печатались на специальной машинке, привезенной из Германии. Таких машинок было две. Одна поломалась, к другой не подходит формат бумаги", – сказал чиновник.

По его словам, каждая из поломанных машинок стоит 3 миллиона евро, а замена сгоревшего плато обойдется в примерно в ту же сумму, говорит собеседник.

Собеседники говорят, что в сложившейся ситуации руководство Ташкентской печатной фабрики находится под сильным давлением руководства страны.