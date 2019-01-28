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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Свыше 10 тысяч таджиков отбывают наказание в России

CA-NEWS (TJ) - По данным посольства Таджикистана в Москве, в настоящее время под арестом в России находятся свыше 10 тысяч граждан Таджикистана.

По заявлению российских властей, на территории этой страны находятся около одного миллиона таджикистанцев. С 2013 года в российской прессе все чаще появляются сообщения о задержании граждан Таджикистана, причастных к терроризму: часть соотечественников экстрадируют на родину, другие отбывают наказание в российских тюрьмах.

Правозащитники отмечают, что в большинстве случаев российские структуры не уведомляют родственников обвиняемых в терроризме об их задержании. Каримджон Ёров, занимающийся защитой прав мигрантов в России, сказал, что правоохранители ссылаются обычно на факторы безопасности, чтобы ничего не мешало ходу следствия. «Был даже случай, когда пропал молодой таджикистанец. Лишь спустя полтора года мы узнали, что он находится за решеткой по обвинению в экстремизме», - сказал он.

На прошлой неделе военный суд Москвы приговорил 11 уроженцев Центральной Азии, среди которых 5 граждан Таджикистана, к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет – все они признаны виновными в членстве в «Исламском государстве». Осужденные были задержаны в 2016 году в ходе операций ФСБ в Москве и Санкт-Петербурге.

В посольстве Таджикистана в России сообщили, что таджикские дипломаты не были приглашены для участия в этом судебном процессе. По словам источника, по российскому законодательству, дипработники приглашаются в суд по требованию подсудимых.

В настоящее время Россия посредством Интерпола разыскивает 30 граждан Таджикистана, большая часть которых заподозрена в членстве в террористических группировках.

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