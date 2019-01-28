Наличие Корана стало причиной запрета на вылет гражданке Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В аэропорту Ашхабада была задержана и допрошена пассажирка, прилетевшая в Туркменистана из Турции, в багаже которой была обнаружена религиозная литература.

Случай произошел в конце декабря в международном аэропорту Ашхабада. Женщина из Лебапской области, работавшая в Турции по рабочей визе, прилетела в Туркменистан увидеться со своими родственниками.

Как стало известно Азатлыку, в аэропорту Ашхабада, как только пассажирка прошла миграционный контроль, полицейский в униформе, а также двое мужчин в гражданской одежде увели ее на допрос. Сотрудников правоохранительных органов в основном интересовала книга Коран, которую женщина привезла в качестве подарка своим родственникам.

​Корреспондент Азатлыка в Турции Розыбай, беседовавший с задержанной в аэропорту женщиной, сообщил следующее. "По прибытии в аэропорт ее сумку проверили. Среди ее вещей были несколько экземпляров священной книги Коран. Сразу по прибытии в аэропорт она была задержана на 24 часа и допрошена", - добавил он.

По словам женщины, люди в гражданском задавали вопросы и морально давили на нее. "Тебе не стыдно привозить с собой такие книги, ты же женщина! Тут религиозно-политическую пропаганду хочешь вести", кричали они", - рассказала пассажирка.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от женщины прочитать для них привезенный ею Коран. Женщина, отказалась читать Коран без омовения. По словам женщины, позже ее вынудили прочитать книгу, а к утру следующего дня привели муллу одной из мечетей Ашхабада, который подтвердил правильность произношения и понимания арабского женщиной.

Позже, по прибытии в Лебапскую область женщину подверглась допросу местных правоохранительных органов. Спустя некоторое время, при попытке вернуться обратно в Турцию, в ашхабадском аэропорту женщине сообщили, что о запрете на ее выезд из страны.