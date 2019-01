В результате взрыва в Гааге обрушилась часть жилого дома

CA-NEWS (CA) - В жилом доме в Гааге произошел взрыв. В результате в воскресенье, 27 января, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат, сообщает Deutsche Welle.

Под обломками могут находиться люди, их число неизвестно, сообщили в пожарной охране. Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу сообщает в Twitter местное издание Redactie District8. На месте также работают спасатели с собаками.

По всей видимости, в доме произошел взрыв газа, заявил представитель нидерландской полиции. Пожарная служба заявила, что в результате также нарушена стабильность стоящих вплотную к месту взрыва домов. Аварийные службы оценивают ситуацию и составляют план действий для проверки соседних домов.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l