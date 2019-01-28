Контрабандисты пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан свыше $3,5 млн

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ) пресекли две попытки вывоза в Кыргызстан иностранной валюты в размере более чем 3,5 миллиона долларов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан-24".

В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Ферганской области, на трассе для проверки был остановлен автомобиль "Нексия", двигавшийся по маршруту Фергана – Верхний Вуадиль.

При осмотре машины были обнаружены 23 свертка с 736 тысячами долларов. Выяснилось, что эти деньги принадлежали пассажиру данного автомобиля Абулхаю М. По его словам, он должен был доставить валюту из Коканда в Кыргызстан по просьбе знакомого Азиза Ходжи, который проживает в этой республике.

По словам владельца "Нексии" Алижона Д., на которой передвигался контрабандист, он получил 50 долларов за то, что отвез Абулхая в Коканд.

После проведения осмотра дома Алижона Д. было обнаружено еще 24 свертка с долларами. Всю эту валюту Абулхай получил у Ульмаса К. в Коканде, который также был задержан оперативниками СГБ. Общая сумма изъятой валюты составила 1,7 миллиона долларов.

Еще одна контрабанда валюты была обнаружена в ходе осмотра автомобиля 56-летнего уроженца Кыргызстана Абдурахмана Е., проживающего в Ферганском районе Ферганской области. У него в авто было найдено 35 свертков с 1,7 миллиона долларов.

Эти деньги из Ташкента в Фергану доставил курьер. Затем Абдурахман должен был отвезти их незаконными путями в Кыргызстан. По его словам, он и ранее уже отвозил валюту в село Тоштепа в Кыргызстане, где парень по имени Ходжи забирал их и давал ему 150-200 долларов за услуги.

В общей сложности у нарушителей было изъято свыше 3,5 миллиона долларов. В настоящее время против фигурантов возбуждены дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Принимаются меры по выявлению владельцев изъятых денег.