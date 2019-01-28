Расследование Bellingcat: Италия поставила Туркменистану вооружения на €257 млн

CA-NEWS (TM) - Туркменистан закупает значительное количество вооружения в странах ЕС. Большую часть поставляет Италия, выяснила расследовательская группа Bellingcat.

В 2008 году страны ЕС приняли общую позицию, согласно которой они отказываются от экспорта вооружения в репрессивные страны. Кроме того, в Италии существует местный закон, гласящий, что «экспорт и транзит вооружения также запрещены в/через страны, правительства которых ответственны за нарушение международных конвенций по правам человека», приводит краткий перевод статьи издание Хроники Туркменистана.

Очевидно, что оба документа должны были касаться Туркменистана, правительство которого жестоко подавляет любые альтернативные политические взгляды, право на свободу религии и держит под строгим контролем доступ населения к информации.

Несмотря на это, согласно ежегодным отчетам Евросоюза, с 2007 по 2017 год Туркменистан закупил у европейских стран вооружения на 370 млн евро, 76% из которых (257 млн евро) приходятся на поставки из Италии, что делает европейскую страну главным поставщиком оружия в Туркменистан.

Большая часть стран ЕС открыто публикуют данные по экспорту своего вооружения, однако Италия эти сведения скрывает, называя этот пункт экспорта – «разное», что создало некоторые сложности с расследованием и не позволило установить все данные за все годы.

Штурмовая винтовка ARX-160 стала основной частью экспорта. Ее (в некоторых случаях с подствольным гранатометом GLX-160) можно видеть во время военного парада, прошедшего в сентябре 2018 года.

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Как удалось выяснить Bellingcat, в 2011 году итальянская Беретта поставила в Туркменистан 3470 «отдельных частей» винтовки ARX-160 на сумму €3,87 млн.

В 2017 в Туркменистан было поставлено 300 винтовок на сумму €528 тыс.

Помимо этого, в различных телерепортажах было обнаружено и другое итальянское вооружение.

В частности, в 2011 году в Туркменистан было поставлено 120 пистолетов Beretta PX4.

Во время военного парада в День независимости в 2018 году были замечены итальянские вертолеты – два AW-109 и два AW-139. Которые также были замечены на военной базе в Акдепе.

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Вертолеты AW-139 общей стоимостью €64 млн были поставлены в Туркменистан в 2011 году. Выяснить время и стоимость поставок AW-109 выяснить не удалось. Есть вероятность, что в документах об экспорте их зарегистрировали в качестве гражданских, что однако, судя по военному камуфляжу и их демонстрации во время военного парада, не соответствует действительности.

Также AW-109, оборудованный ракетной пусковой установкой FZ233 был замечен во время военных учений 1 августа 2017 года.

В целом было обнаружено три вертолета этой модели под номерами 70, 72 и 74. Судя по исследованным документам, они не могли быть поставлены в Туркменистан в промежутке между 2003 и 2016 годами.

В 2011 году МИД Италии дал разрешение на поставку в Туркменистан двух вертолетов AW-101 на сумму €103 млн. Средний транспортный вертолёт может быть использован как в гражданских, так и в военных целях. Оба вертолета с бортовыми номерами EZ5714 и EZ5715 были замечены на авиабазе в Акдепе.

В 2011 и 2012 годах Туркменистан заплатил 9,5 млн за запчасти для этих вертолетов.

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На военных кораблях ВМФ Туркменистана были обнаружены корабельные пушки Oto Melara 40L70. В целом удалось идентифицировать 7 таких пушек, две из них были поставлены в Туркменистан в 2011 году за €7 млн.

Италия экспортировала в Туркменистан и военные самолеты. Bellingcat обнаружила учебные истребители Aermacchi M-346 и грузовые Alenia C-27J Spartan, которые были продемонстрированы президенту в мае 2018 года. Компания Leonardo, поставившая эти самолеты в Туркменистан сделку никак не афишировала.