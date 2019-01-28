Иранское агентство узнало о побеге узбекистанца-главаря ИГ из тюрьмы при помощи США

CA-NEWS (UZ) - Главари запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» совершили побег из тюрьмы в Афганистане. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что 13 января американские войска провели спецоперацию в провинции Багдис на северо-западе страны. По данным агентства, они совершили налет на тюрьму движения «Талибан» (запрещена в России), убили охранников и помогли сбежать 40 главарям ИГ, которые скрылись на вертолетах. Tasnim добавляет, что боевики были иностранцами.

Агентство отмечает, что эту информацию ему подтвердил заместитель главы областного совета провинции Абдулла Афзали.

По данным источников, побегу помог один из главарей ИГ, уроженец Узбекистана по имени Аминулла. Собеседники рассказали, что он «установил тесный контакт с американскими вооруженными силами». Отмечается, что он сбежал из тюрьмы раньше, после чего передал информацию о ее месторасположении американским военнослужащим, а также помог спланировать спецоперацию, передает РБК.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что американские власти и представители «Талибана» завершили переговоры по вопросу прекращения войны в Афганистане. По данным агентства, был согласован вывод иностранных сил из страны через 18 месяцев после подписания соглашения. В декабре 2018 года газета NYT сообщала о планах президента США Дональда Трампа вывести войска из Афганистана.