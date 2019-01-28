Таджикистан и Узбекистан завершили подготовку проектов документов по демаркации границы

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 21-27 января состоялась очередная встреча делегаций Узбекистана и Таджикистана по согласованию организационно-правовых вопросов демаркации узбекско-таджикской государственной границы.

"В ходе переговоров были подготовлены проекты соответствующих нормативно-технических документов, на основе которых стороны приступят к переговорному процессу по определению линии госграницы на местности для проведения демаркационных работ", - сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали различные разногласия, в том числе по демаркации государственной границы. Однако Шавкат Мирзиёев после прихода к власти в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном, сообщает Азия Плюс.

Стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, открыли авиасообщение между столицами, отменили визовый режим.

В марте прошлого года главы двух государств достигли договорённостей, что к концу 2019 года завершат работы по разминированию участков совместной границы.

Договор между Таджикистаном и Узбекистаном об отдельных участках таджикско-узбекской госграницы был подписан в ходе состоявшегося 9-10 марта 2018 года госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе.

19 апреля прошлого года таджикский парламент ратифицировал этот договор.

Договоренность по самой спорной части границы, в частности, Фархадской ГЭС была достигнута 10 января 2018 года в Душанбе на заседании Межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы.

Было решено, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием будет заниматься Узбекистан.

В период с 24 февраля по 1 марта прошлого года в Ташкенте прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций двух республик, где рабочие группы подготовили приложения к проекту Договора между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.