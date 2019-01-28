В Астане и пяти областях Казахстана закрыты дороги

CA-NEWS (KZ) - С позднего вечера 27 января в Астане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях закрыто движение на автодорогах, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК со ссылкой на ТОО "Казавтодор".

Из-за сильной метели и нулевой видимости закрыто движение на участке автодороги республиканского значения в Актюбинской области Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (92-257-й км, Эмба – Шалкар) для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области и Астане из-за мороза введено временное ограничение движения для дизельного и общественного транспорта по всем направлениям.

В Карагандинской области ограничение движения ввели для дизельного и общественного (пассажирского) транспорта на участке автодороги Алматы – Екатеринбург (Темиртау – граница Акмолинской области, 1051-1142-й км).

Из-за ухудшения погодных условий (метель, плохая видимость) в Павлодарской области введено временное ограничение движения для дизельного и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения Астана – Ерейментау – Шидерты (посёлок Шидерты – граница Акмолинской области, 201-266-й км).

В Западно-Казахстанской области, по информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, из-за сильной метели, ограничения видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог областного значения: Аксай – Чингирлау (15-86-й км), Чингирлау – Лубенка – Лебедевка (0-104-й км), Фёдоровка – Аксай (0-82-й км), Таскала – Аккурай – Болашак – граница РФ (0-157-й км), Аксай – Жымпиты (39-159-й км).