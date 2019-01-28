В Совбезе ООН обсудили, как изменение климата влияет на ситуацию с безопасностью

CA-NEWS (CA) - Периоды сильной жары, проливные дожди, наводнения, повышение уровня океана. Природные катаклизмы становятся все более частным явлением и оказывают существенное влияние на ситуацию с безопасностью. Изменение климата приводит к голоду, массовым переселениям и конфликтам, связанным с борьбой за ресурсы и землю, сообщает служба новостей ООН.



Заседание, посвященное вопросам изменения климата и безопасности, состоялось в ООН по инициативе Доминиканской Республики, которая в этом месяце председательствует в Совбезе. Как островное государство Доминиканская Республика особенно уязвима перед лицом стихийных бедствий и терпит серьезные убытки. По данным Всемирного банка, один только ураган «Мария» в 2017 году причинил этой стране ущерб в 1,3 млрд долларов. Это 224 процента от объема ее экономики.

ООН помогает странам преодолеть последствиями изменения климата

Выступая в Совете Безопасности, заместитель Генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло рассказала о мерах, которые принимают в ООН, чтобы помочь странам преодолеть эти трудности и снизить угрозу безопасности. В Судане, например, последствия изменения климата привели к ужесточению борьбы за землю; в бассейне озера Чад обнищавшие в результате наводнений местные жители вступают в вооруженные группы; в Сомали засуха заставила более 2,6 млн человек покинуть свои дома – это, в свою очередь, привело к росту случаев торговли людьми и детской эксплуатации.

В ООН внедряют меры по предотвращению этих и других явлений в зависимости от проблем конкретного региона. Например, жителям Сомали помогают в борьбе с засухой. «В Центральной Азии региональное сотрудничество, постоянные консультации между странами региона, помогает добиться успеха в трансграничной деятельности по управлению водными ресурсами, - сообщила она. - Эти меры поддерживает Региональный центр ООН по превентивной дипломатии».

По ее словам, несколько учреждений ООН в сотрудничестве с экспертами из разных стран мира разрабатывают рекомендации по оценке уровня угрозы безопасности, связанной с изменением климата. Укрепляется также международное сотрудничество в этой области. «Проблема влияния изменения климата на ситуацию с безопасностью касается всех стран, поэтому и меры по борьбе с ней должны быть коллективными», - предупредила Дикарло членов Совета Безопасности.

Представитель ВМО впервые выступил в Совбезе

Сегодняшнее открытое заседание Совбеза ООН, на котором выступили 75 докладчиков, наглядно продемонстрировало интерес к этой теме со стороны международного сообщества. Главный научный сотрудник Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Павел Кабат подчеркнул, что Совет Безопасности впервые пригласил представителя ВМО для официального отчета о состоянии климата. К сожалению, ничего утешительного он не сообщил.

«Растут темпы повышения уровня мирового океана и таяния ледников на полюсах, - предупредил Павел Кабат, ссылаясь на научные данные. – Это представляет экзистенциальную угрозу для островных государств». По его словам, сокращение ледового покрова Арктики не только нарушает уклад малочисленных народов Севера, но приводит к погодным изменениям в самых густонаселенных частях света. «Если не принять меры, то в ближайшем будущем нас ждет больше наводнений, а в более отдаленном миллионы людей столкнутся с нехваткой воды», - подчеркнул представитель ВМО.

Повышение температуры поверхности океана, как отметил Кабат, достигло рекордных показателей. Это приводит к гибели морских обитателей и коралловых рифов и грозит оставить жителей прибрежных стран без существенного источника пропитания.