Греция ратифицировала соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония

CA-NEWS (CA) - Генеральный секретарь ООН поздравил парламент Греции с ратификацией соглашения о новом названии Бывшей югославской республики Македония и высоко оценил стремление лидеров обеих стран положить конец 28-летнему спору, передает служба новостей ООН.

Летом прошлого года по итогам встречи, которая проходила на берегу озера Преспа, стороны договорились, что Бывшая югославская республика Македония будет называться Северной Македонией. Переговорный процесс при посредничестве ООН, в частности Специального представителя Генсека Мэтью Нимеца, продолжался более двух десятилетий.

Документ, известный как Преспанское соглашение, ранее ратифицировал парламент Бывшей югославской республики Македония и одобрили ее граждане, принявшие участие в референдуме. «Реализация Соглашения укрепит мир и безопасность в регионе и придаст импульс процессу примирения в Европе и за ее пределами», - говорится в заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступил его пресс-секретарь.

Разногласия между Грецией и Бывшей югославской республикой Македонией начались после того, как возникшая после распада Югославии страна назвала себя «Республика Македония». Афины выразили протест, ссылаясь на то, что историческая область Македония располагается на греческой территории. В связи с позицией Афин в ООН страна стала называться «Бывшей югославской республикой Македония». В 1993 году это временное название было отражено в резолюции Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как говорится в его заявлении, надеется на скорое завершение процесса переименования в соответствии с условиями Преспанского соглашения.