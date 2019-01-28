Не уступил место: в Караганде избили 11-летнего мальчика

CA-NEWS (KZ) - В Юго-Восточный отдел полиции обратилась 38-летняя жительница города. Она сообщила, что возле одной из пиццерий города неизвестные лица нанесли телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

Мать подростка рассказала, что ее сына избили сверстники за то, что он отказался уступать им место в пиццерии. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видео видно, как упавшего на землю мальчика пинают ногами, стараясь попасть по лицу. На снегу видны следы крови.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, - сообщили в полиции.

По указанному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК, то есть "Хулиганство, совершенное группой лиц".