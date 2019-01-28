Корпорация из США профинансирует аграрный проект на $21 млн в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Делегация фермерского хозяйства Hosiyatli Bog’ Plus из Джизакской области провела при содействии посольства Узбекистана в США встречу и установила партнерские связи с Корпорацией частных зарубежных инвестиций (OPIC).

Цель переговоров в Вашингтоне - обсуждение перспектив сотрудничества при создании в Бахмальском районе Джизакской области интенсивного сада и современного тепличного хозяйства, сообщили в пресс-службе МИДа.

Проект стоимостью 21 млн. долл. США предусматривает посадку на земельном участке свыше 180 гектаров саженцев яблонь, миндаля, черешни, а также возведение современных высокоэффективных теплиц, установку холодильных камер и сушильного оборудования от ведущих мировых производителей.

Созданные производственные мощности позволят наладить выращивание сельскохозяйственной продукции, ее переработку и экспорт главным образом в сопредельные с Узбекистаном страны, а также Россию.

Планируется создание до 150 рабочих мест, половина из которых будет занята женщинами.

Запуск проекта намечен на март 2019 года, на полную мощность производство выйдет к 2021 году. Это станет первым проектом, профинансированным OPIC после подписания в рамках официального визита президента Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года Меморандума о сотрудничестве между Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям и Корпорацией частных зарубежных инвестиций.

Как сообщает посольство Узбекистана, в настоящее время совместно с OPIC прорабатывается еще ряд других инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса, развития частных медицинских услуг, а также сельского хозяйства.

Созданная в 1971 году американская корпорация OPIC занимается реализацией программ поддержки частных инвестиций в развивающихся странах. Активы корпорации составляют $30 млрд.