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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Центробанк Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16% годовых

CA-NEWS (UZ) - Правление Центрального банка Узбекистана 26 января 2019 года приняло решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых.

Данное решение основано на необходимости сохранения антиинфляционной денежно-кредитной политики, поддержания положительных реальных процентных ставок и снижения инфляционных ожиданий, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Годовая инфляция в декабре 2018 года составила 14,3%. Месячный прирост цен в декабре 2018 года составил 2,1% против 4,1% в соответствующем периоде предыдущего года.

Тем не менее, в IV квартале сохранялось высокое инфляционное давление, обусловленное влиянием факторов как со стороны спроса, так и затрат. В частности, такими факторами были динамика внутреннего спроса, повышение регулируемых цен и определенное влияние курсовой динамики.

Повышение ставки рефинансирования в сентябре 2018 года вкупе с усилением мер пруденциального надзора способствовало ужесточению как ценовых, так и неценовых условий кредитования, что, в итоге, позволило нормализовать темпы роста кредитования, отмечается в сообщении банка.

Годовая инфляция (14,3%) сложилась на более низком уровне по сравнению с сентябрьским прогнозом (16–17%).

Согласно предварительным данным, реальный темп роста экономики по итогам 2018 года составил 5,1%.

Центральный банк сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5–15,5%. По прогнозам, после достижения пика в феврале-марте годовая инфляция будет замедляться, однако запланированное повышение тарифов на электроэнергию и природный газ в июне окажет сдерживающее влияние на её снижение.
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