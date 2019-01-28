Глава Минюста: Следствие по бунту заключенных в Худжанде продолжается

CA-NEWS (TJ) - Расследование по бунту в исправительной колонии в городе Худжанде продолжается, заявил на встрече с журналистами в понедельник в Душанбе министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод. Об этом сообщило Авеста.



«Я не могу ничего добавить к сказанному, пока идет следствие. Потерпите, следователи работают, и скоро все выяснится», – подчеркнул глава Минюста.

Что касается количества убитых и раненных во время бунта в колонии в Худжанде, то, как отметил Рустам Шохмурод, об этом ранее давал информацию министр иностранных дел страны.

Напомним, в ночь с 7 на 8 ноября прошлого года в колонии строгого режима в городе Худжанде произошел бунт заключенных.

Первая официальная информация о бунте прозвучала из уст главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина 23 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

По данным министра иностранных дел во время бунта в колонии строгого режима в Худжанде, произошедшего в ночь с 7 на 8 ноября текущего года, был обезврежен 21 заключенный.

По словам главы внешнеполитического ведомства, также были убиты два сотрудника колонии, пять сотрудников были тяжело ранены.

«Во время бунта был обезврежен 21 заключенный. Администрация колонии, в начале, пыталась провести переговоры с бунтовщиками, однако те продолжили оказывать сопротивление и попытались бежать из колонии», – сообщил тогда министр.

По его словам, 12 из убитых заключенных были осуждены за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке в рядах ИГ, трое являлись членами террористических и экстремистских организаций «Ансаруллох», «ИДУ» и «Джундуллох», еще шестеро были осуждены за тяжкие преступления – убийство, разбой и незаконный оборот наркотиков.