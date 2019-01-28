Стоимость гардероба таджикского генерала достигает тысячи долларов

CA-NEWS (TJ) - Вышивка золотой канителью, особые ткани и зарубежные портные... Стоимость гардероба таджикского генерала может достигать тысячи долларов, сообщает centralasian.org.

Совсем скоро таджикские полицейские переоденутся в форму нового образца. Полгода назад МВД Таджикистана объявило конкурс среди дизайнеров и швейных фабрик на лучший образец форменной одежды сотрудников правоохранительного ведомства. В МВД Таджикистана сообщили 26 января, что в марте этого года все варианты будут представлены президенту страны Эмомали Рахмону на утверждение.

Заказы на форменную одежду сотрудников правоохранительного и силового блоков делают за счет государственного бюджета. А вот высокопоставленные офицеры заказывают себе форму самостоятельно и платят за нее из собственного кошелька. Пошивом генеральской формы обычно занимаются самые искусные портные.

Предприниматель из Согдийской области сообщил на анонимной основе, что его предприятие шьет для высокопоставленных офицеров лишь фуражки, а одежду шьют для обычных солдат и офицеров. «Генералы заказывают свои кителя и брюки в зарубежных ателье и фабриках», - добавил он.

Наши собеседники сообщили, что генералы имеют в своем гардеробе, как минимум, четыре пары форменной одежды: повседневную (для строя и вне строя), парадную (китель ярко-серого цвета и брюки голубого цвета) – в ней генералы появляются на торжествах, церемониях, в театрах и ресторанах, а также полевую, которую они надевают во время военных учений.

​Мы выяснили, что одним из заказчиков на пошив форменной одежды для таджикских генералов является московское ателье Лилии Ким. Глава ателье Олег Петров, который лично снимает мерки с генералов, рассказал, что для пошива одного костюма ему и его мастерам приходится дважды выезжать в Душанбе.

«Когда генерал делает заказ на пошив формы, то берет на себя дорожные расходы. Я вылетаю, снимаю мерки и возвращаюсь. Уже в ателье готовим по меркам лекала и наш мастер вновь выезжает в Душанбе на примерку. Только после этого мы шьем форму и отправляем заказчику готовый костюм», - говорит собеседник.​ По его словам, их основные клиенты – генералы, а стоимость повседневной генеральской формы составляет порядка 100 тыс рублей (около 15000 долларов), но может достигать и 250 тыс рублей.