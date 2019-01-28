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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жизнь в Центральной Азии: Аральское море и его рыбацкие поселки медленно оживают

CA-NEWS (UZ) - Огромное соленое море начало пересыхать из-за того, что впадающие в него реки были пущены на орошение пустынь. Водоем разделился на несколько частей, а многие рыбацкие поселки умерли, когда из них ушла вода. Но сегодня Арал в отдельных частях понемногу восстанавливается, а в море снова есть рыба, сообщается в видеорепортаже проекта "Настоящее время".

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