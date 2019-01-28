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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На высохшей части Арала нашли пресную воду

CA-NEWS (UZ) - В юго-западной части Аральского моря на бывшем острове «Возрождения» в Каркалпакстане нашли пресную воду, сообщает УзА.

По сообщению агентства, эта территория расположена на высохшей территории Аральского моря. воду нашли на глубине 260-280 метров. на дне бассейна Южного Аральского моря.

«Выход воды составляет 7 литров в секунду, при минерализации 3 грамма и жесткости 6 миллиграмм», - сообщило агентство.

По словам руководителя Гидрогеологической экспедиции Приаралья Шавката Олимова, родники с источником пресной воды, пригодной к употреблению, охватывают Чимбайский, Тахтакупирский и Караузакский районы Каракалпакстана.

26 января состоялось торжественное мероприятие с участием местных и республиканских чиновников в связи с подачей пресной воды.

Чиновники заявили, что возврат пресной воды на территории бывшего моря постепенно улучшит тяжелую экологическую ситуацию Приаралья.

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