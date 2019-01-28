Туркменистан: если с первого раза не получается, упорно все отрицай, - Eurasianet.org

президент Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Туркменистан хочет сменить имидж. Отныне Туркменистан не будет в первую очередь ассоциироваться с неэкологичным энергетическим сырьем и промышленными товарами. Как сказал министр связи Байрамгелди Овезов на конференции, прошедшей в минувшем месяце в Баку, экономика его страны «меняется, становится более инновационной и [все в большей степени] основывается на использовании высокоскоростного интернета», говорится в статье Eurasianet.org.



В свойственной ему буквалистской манере президент Гурбангулы Бердымухамедов проиллюстрировал вышесказанное, проведя 21 января видеоконференцию с членами Кабинета министров и несколькими руководителями регионов.

По телевидению показали установленный на стене экран, на котором можно было видеть нервничающих подчиненных, стоящих по стойке «смирно», судорожно что-то записывающих в свои блокноты и никогда не смотрящих в камеру, чтобы в эфире не встретиться взглядом с Бердымухамедовым. Индивидуальные брифинги завершались тем, что Бердымухамедов нажимал кнопку на своем ноутбуке и соответствующий чиновник сразу же получал распоряжение президента в распечатанном виде.

«Таким образом, развёрнутая в стране цифровизация позволяет более оперативно исполнять принятые решения в структурах госуправления», – с воркующими интонациями сообщалось в репортаже о проведенном видеосовещании в государственных СМИ.

Хотя это правда, что высокоскоростной интернет становится в последнее время все более доступным, говорить о новой, сильной цифровой экономике бессмысленно. Власти боятся интернета.

Как сообщило 17 января базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», правительство стало блокировать VPN-приложения, которые обычно используются, чтобы обходить ограничения на доступ к социальным сетям. Попытки использовать эти приложения, похоже, теперь будут создавать помехи в работе туркменских сим-карт. Доступ к магазину Google Play также, по всей видимости, заблокирован.

Помимо блокировки потенциально неприятной для властей информации, правительство теперь, судя по всему, стало осознавать необходимость предлагать в противовес иную информационную картину.

Сообщение о постановлении Бердымухамедова, утверждающем новый состав комиссии по правам человека, вполне соответствует этой концепции. Принятие 19 января нового кодекса судейской этики – в том же духе.

Хотя было бы неправильным строить предположения о том, что произойдет с любым из этих начинаний, опыт подсказывает наблюдателям, которые следят за происходящим в Туркменистане, что многого ожидать не стоит. Предыдущие предполагаемые попытки правительства наконец обратиться к проблеме прав человека оказались фарсом. Самый первый ежегодный доклад по правам человека, опубликованный в прошлом году, не только не затронул наболевшие вопросы, но при внимательном изучении было установлено, что в нем содержатся отрывки, дословно заимствованные из доклада уполномоченного по правам человека Казахстана.

А вот еще одна заслуживающая внимания ловкая попытка очковтирательства: проправительственный сайт Arzuw 17 января опубликовал то, что он назвал аналитическим обзором продовольственных рынков страны. Как объясняется на сайте, эта публикация призвана опровергнуть нескончаемые слухи о дефиците продуктов и очередях возле магазинов. В любом случае, как пишет Arzuw, если очереди и есть, то только из-за спекулянтов. Кроме того, люди сами виноваты, что предпочитают базары супермаркетам.

Российские СМИ продолжают сообщать о том, что Туркменистан усиливает меры безопасности на границе с Афганистаном, в дополнение к подобным тревожным репортажам, опубликованным на прошлой неделе. В то же время базирующийся в Ашгабате информационный портал Turkmenportal 17 января процитировал представителя штаба Государственной пограничной службы, по словам которого, обстановка на границе «находится под контролем». В том же репортаже говорится, что Министерство обороны опровергает недавние сообщения о якобы проводящейся мобилизации резервистов.

Когда же власти не опровергают ту или иную информацию, они просто отказываются признавать очевидное. Как еще объяснить тот факт, что 18 января Бердымухамедов одобрил планы по строительству еще одного международного аэропорта, на этот раз в Марыйской области? Официальные лица хвастались, что недавно построенный терминал в Ашгабате, который обошелся во много миллиардов долларов, может ежечасно пропускать 1600 пассажиров, но количество людей, проходящих через этот аэропорт, далеко от этого значения.

Учитывая, что у Туркменистана – так уж исторически сложилось – непростые отношения с достоверными данными, было интересно наблюдать, как на этой неделе Россия направила группу представителей Росстата, чтобы проконсультировать туркменских коллег в области мониторинга данных и отчетности.

Новости, связанные с Россией, держат в напряжении обозревателей энергетического рынка, поскольку не похоже, чтобы «Газпром» – вопреки ожиданиям – уже возобновил закупки туркменского газа. Как знак вероятного продвижения на этом фронте можно рассматривать состоявшуюся 16 января встречу заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина с послом Туркменистана Батыром Ниязлиевым. Однако никакой подробной информации относительно темы обсуждения не поступало.

На этой неделе корреспондент Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» Брюс Панниер опубликовал материал, в котором попытался всесторонне оценить, как обстоят дела в отношениях между Москвой и Ашгабатом. Панниер задается вопросом, могут ли эти романтические отношения, иногда вспыхивающие, но больше угасающие, вновь потеплеть. Спойлер: может, да, а может быть, и нет.

Сегодня Туркменистан ищет любви в более удаленных местах.

Редкий случай: Внешэкономбанк Туркменистана опубликовал условно подробный отчет о своей деятельности. В нем говорится, что в прошлом году было подписано кредитное соглашение, о котором ранее не сообщалось, на сумму 121 млн евро ($138 млн) с немецким банком Commerzbank для финансирования поставок сельскохозяйственного оборудования. Туркменский Внешэкономбанк также окончательно утвердил планы по ряду японских кредитов для финансирования строительства новой электростанции в Лебапской области; соглашения по этим кредитам были подписаны в июле.

Есть новости, которые, похоже, можно расценивать, как признак некоего продвижения в проекте по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. По данным пакистанских СМИ, правящая партия страны рекомендует ускорить реализацию проекта, дабы избежать хронического дефицита в будущем. Впрочем, Пакистан также настойчиво продвигает и конкурирующий маршрут, чтобы импортировать газ из Ирана.

Такое соперничество вряд ли будет способствовать дружественным отношениям в регионе. За последние несколько лет Ашгабат и Тегеран неоднократно вступали в резкие препирательства. Как сообщается, на прошлой неделе Туркменистан запретил обменивать валюту малым и средним предприятиям, ведущим бизнес с Ираном. На первый взгляд, это выглядит как соблюдение режима санкций, введенных Соединенными Штатами, хотя кажется вполне вероятным, что Ашгабат просто ищет предлог, чтобы попридержать иностранную валюту.