Минфин Казахстана намерен создать единый электронный кошелек налогоплательщика

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана намерено создать единый электронный кошелек налогоплательщика, передает Kazakhstan Today.

"В целях кардинального упрощения процесса электронной уплаты налогов предусматривается переход на сервис единого электронного кошелька налогоплательщика. Для этого показательным является опыт Эстонии, где налогоплательщик уплачивает налоги по единому реквизиту, затем данная сумма автоматически расщепляется по всем налогам физического лица. Таким образом, информационные системы Министерства финансов (информационная система Комитета государственных доходов через информационную систему Комитета казначейства) к концу 2019 года будут самостоятельно проводить разноску платежей, поступивших на единый электронный кошелек, на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства (декларации, расчеты, акты проверок, сведения уполномоченных органов)", - говорится в докладе министра финансов РК Алихана Смаилова, который он представил на правительственном часе в мажилисе.

В результате исключения ошибочной оплаты налогов будет обеспечено сокращение количества платежных документов, исключение невыясненных платежей и необоснованной пени, сокращение количества зачетов и возвратов ошибочных платежей, сокращение количества инкассовых распоряжений, снижение затрат налогоплательщиков по времени, снижение нагрузки на информационные системы банков, казначейства, КГД.

"Вместе с тем, для перехода на единый сервис оплаты налогов посредством электронного кошелька требуется, кроме доработки ИС и актуализации баз данных, еще и большая работа по внесению изменений в бюджетное, банковское, налоговое, таможенное законодательство", - цитирует доклад главы Минфина пресс-служба ведомства.