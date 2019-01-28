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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии проживает 116 долгожителей старше 100 лет

CA-NEWS (MNG) - Национальный статистический комитет Монголии провел перепись долгожителей накануне Цагаан Сара, сообщает ARD.

При этом 102 из них - это женщины, перешагнувшие столетний рубеж.

Однако общее количество людей возрастом более 100 лет сократилось на 5 человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечено в официальном сообщении.

Перепись долгожителей в Монголии была проведена по случаю национального монгольского праздника "Цаган Сар" (в переводе с монгольского "Белый месяц").

Праздник символизирует начало весны и конец суровой зимы.

"Цаган Сар" является большим семейным праздником в Монголии и отмечается в стране уже в течение многих столетий.

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