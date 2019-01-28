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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пять депутатов внесли законопроект об освобождении спикера парламента от занимаемой должности

CA-NEWS (MNG) - 25 января пятеро парламентариев внесли на рассмотрение парламента (ВГХ) законопроект об освобождении спикера монгольского парламента М.Энхболда от занимаемой должности. По словам парламентариев в поддержку данного предложения подписи поставили 39 членов ВГХ, передает Монголия Сейчас.

Напомним, что с 25 января вступил в силу законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о ВГХ и Закон о порядке ВГХ, который был внесён президентом страны Х.Баттулгой, о том, чтобы спикера парламента отправлять в отставку большинством голосов.

«С сегодняшнего дня вступает в силу законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о ВГХ и Закон о порядке ВГХ, внесённого в парламент Президентом Монголии. 20 минут назад мне вручили проект Постановления об освобождении Председателя ВГХ от занимаемой должности с подписью 39 членов парламента. Согласно порядку этот вопрос должен быть рассмотрен в оперативном режиме, а для этого должно состояться заседание совета при Председателе парламента и принятие соответствующено Распоряжения…. Мы обсудили данный вопрос с Председателем Постоянного комитета ВГХ по госстрою и самым ближайшим днём для проведения заседания сессии ВГХ является следующий вторник, т.е. 29 января… Я считаю целесообразным обсуждение и принятие решения об освобождении меня от занимаемой должности согласно законодательству и назначить нового спикера парламента до празднования Цагаан сара по лунному календарю», - отметил действующий председатель парламента М.Энхболд.

Наряду с предстоящим рассмотрением вопроса об освобождении нынешнего Председателя ВГХ М.Энхболда от занимаемой должности, внутри правящей Монгольской народной партии развернулся марафон за выдвижение кандидатуры преемника спикера. Большинство в парламенте обсуждали кандидатуры парламентариев Н.Энхболда и Ц.Нямдоржа, которые были выдвинуты Председателем партии У.Хурэлсухом.

По последней полученной информации, правящая политическая партия всё-таки согласовала кандидатуру министра юстиции и внутренних дел Ц.Нямдоржа. Поговаривают также о том, что кандидатуру члена ВГХ, министра обороны Н.Энхболда не поддержал Президент Монголии Х.Баттулга. Таким образом, в случае если кандидатура парламентария Ц.Нямдоржа будет поддержана, то у кого-то появится шанс занять кресло министра юстиции и внутренних дел вместо него, отмечает издание.

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