Глава Минюста Таджикистана ушел от ответов на вопросы о бунте в худжандской колонии

CA-NEWS (TJ) - Министр юстиции Таджикистана отказался ответить на вопросы журналистов о бунте в худжандской колонии №3/3, который вспыхнул в ночь на 8 ноября прошлого года.

Глава Минюста РТ Рустами Шомурод 28 января на пресс-конференции в Душанбе лишь сказал, что расследование ЧП в колонии ведет Генеральная прокуратура Таджикистана и поэтому он не может говорить о произошедших беспорядках.

На вопрос о жертвах бунта в худжандской колонии, Рустами Шомурод ответил, что об этом ранее было сказано в заявлении министра иностранных дел страны.

Напомним, глава МИД Таджикистана 22 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что при подавлении бунта в колонии на севере страны были убиты только террористы и особо опасные преступники. «12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне "ИГ", трое – были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро – были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», - заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Брюсселе 22 ноября.

Однако другие источники говорят о не менее 50 убитых во время бунта, вспыхнувшего в ночь на 8 ноября.

Спустя две недели после бунта резидент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 ноября освободил Иззатулло Шарифзода от должности замминистра юстиции и начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний «в связи с уходом на пенсию». Иззатулло Шарифзода, который известен под прозвищем Зорро за его любовь к широкополой черной шляпе, работал главным тюремщиком Таджикистана 12 лет. Его кресло занял Мансурджон Умаров, ранее - заместитель председателя ГКНБ Таджикистана.

В связи с беспорядками в исправительном учреждении ранее были арестованы 7 сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров. Ответственность за бунт в худжандской колонии взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".