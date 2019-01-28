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  28 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС выдал Узбекистану €5 млн для вступления в ВТО

CA-NEWS (UZ) - Евросоюз выделил Узбекистану €5 млн в качестве поддержки для вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщило министерство внешней торговли страны.

Решение ЕС было озвучено на пошлой неделе во время встречи с главой делегации ЕС в Узбекистане Эдуардсом Стипрайсом и руководителем отдела технического сотрудничества делегации Франсуа Бежо, сообщает kommersant.ru.

По данным ведомства, проект вступления «будет реализовываться Международным торговым центром (МТЦ) конференции ООН по торговле и развитию и ВТО». Кроме того, делегация подтвердила, что МТЦ «в ближайшее время начнет практическую реализацию проекта».

Президент Узбекистана Шавкат Мизиёев в конце 2017 рассказал, что страна снова начала работу по вступлению в ВТО. Он подписал «дорожную карту» по сотрудничеству с Южной Кореей в этой сфере во время визита в Сеул.

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