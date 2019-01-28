Экс-министр внешней торговли Узбекистана Эльёр Ганиев вернулся к власти

CA-NEWS (UZ) - Один из министров времён правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова - глава министерства внешней торговли Эльёр Ганиев, через 14 месяцев после увольнения вновь вернулся к власти.

Бывший министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан Эльёр Ганиев, занимавший эту должность с 2012 до 2017 года, через 14 месяцев после ухода с поста вновь стал вице-премьером.

Элёр Ганиев, который с 2012 по 2017 годы занимал пост министра по внешним экономическим связям, инвестициям и торговле, был вновь назначен вице-премьером почти через 14 месяцев после увольнения.

Эльер Ганиев в 1997—2002 годах был министром внешних экономических связей. В 1994—1997 годах — работал заместителем, затем первым заместителем министра внешних экономических связей Узбекистана. В 2002—2005 годах работал председателем Агентства внешнеэкономической деятельности, в 2006—2010 годах он возглавлял МВЭСИТ, а до этого — в 2005—2006 годах был министром иностранных дел. В 2010-2012 занимал должность заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Узбекистана.

Эльер Ганиев был уволен с должности министра по внешним экономическим связям, инвестициям и торговле в ноябре 2017 года.

Позже он занял пост главы сектора в администрации президента, а с 27 августа 2018 года занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития экономики, инвестиций и внешнеторговой политики.

По сообщению местных СМИ, 28 января Эльер Ганиев стал заместителем премьер-министра, руководителем Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон. Ранее эту должность занимал Сухроб Холмурадов.