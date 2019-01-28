Похищение Куинджи из Третьяковки: картину нашли, подозреваемого задержали

CA-NEWS (CA) - Полиция задержала подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, само полотно обнаружено в Подмосковье, сообщает Би-би-си.



Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый - 31-летний мужчина - был задержан в поселке Заречье Московской области.

Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья, где ее и обнаружили полицейские.

"По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений", - говорится в заявлении Волк.

По данным МВД, подозреваемый ранее проходил по уголовному делу о хранении наркотиков и на момент задержания находился под подпиской о невыезде.

По словам источника агентства Интерфакс, задержанного мужчину планируют проверить на вменяемость.

В пресс-службе музея сообщили Интерфаксу, что на найденной картине не обнаружено видимых повреждений.

Что произошло?

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена накануне из инженерного корпуса Третьяковской галереи.

Как рассказывали очевидцы, неизвестный сделал это на глазах у многочисленных посетителей. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - рассказывал источник Интерфакса.

Со слов очевидцев был составлен фоторобот подозреваемого: худощавый мужчина до 35 лет, ростом около 172 см, с короткими русыми волосами, одетый в темно-синюю водолазку и джинсы. СМИ сообщали, что он мог скрыться на белом внедорожнике "мерседес".

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохраниельных органах сообщало, что изначально полицейские приехали в Третьяковку на вызов о краже шубы из гардероба, а затем, отсматривая виде с камер, увидели, как "неизвестные сняли со стены полотно Куинджи".

По факту кражи картины было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Работы Куинджи привлекали похитителей и ранее. Так, из Челябинской галереи были украдены написанные им "Развалины в степи" и "На закате", а из Вологодской исчез этюд "Днепр".

Выставка "Архип Куинджи" в Третьяковской галерее проходит с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней представлено более 180 произведений художника из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, зарубежных музеев и одной частной коллекции.