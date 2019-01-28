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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К борьбе с незаконным оборотам наркотиков в Туркменистане привлекут старейшин

CA-NEWS (TM) - Для профилактической работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил привлекать старейшин. Такое решение прозвучало во время отчета министра внутренних дел Исгендера Муликова на расширенном заседании Государственного совета безопасности 25 января, сообщает Хроники Туркменистана.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, президент отметил, что «одной из функций данного ведомства выступает борьба с незаконным оборотом наркотических средств, указав, что следует усилить работу в этом направлении».

«Положительные результаты дает проведение профилактических мероприятий, в которых задействованы все структуры, включая медицинские и образовательные учреждения, общественные организации, а также умудренные жизнью старейшины как самые почитаемые в туркменском обществе люди, СМИ», – процитировало издание главу государства, который также поручил систематически организовывать агитационно-разъяснительные акции.

Отметим, что старейшины имеют большой вес в туркменском обществе. Они собственноручно сжигали наркотические вещества и сигареты в декабре 2018 года под Ашхабадом. Без их участия не проходит ни одно мероприятие по закладке фундамента или сдачи в эксплуатацию того или иного объекта, с их благословения начинается сев пшеницы. Кроме того, по данным ТДХ, именно они осенью 2017 года попросили президента отменить льготы на коммунальные услуги.

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