В Узбекистане заметно подорожали рис и мясо

CA-NEWS (UZ) - Госкомстат Узбекистана объявил о значительном росте цен на продукты питания в январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно сообщению Комитета от 22 января, цены на мясо повысились за месяц как минимум на 2000 сумов ($0,24). Минимальная цена на мясо в 28 000 сумов ($3,3) отмечена в Нукусе, а максимальная цена установилась в Ташкенте - 55 000 сумов ($6,6).

В данных от 7 января, минимальная цена за 1 кг мяса была установлена на уровне 26 000 ($3,1), а максимальная цена составляла 52 000 сумов ($6,2).

С начала года минимальная и максимальная цены на рис и яйца увеличились на 30%.

Согласно отчету от 7 января, Госкомстат зарегистрировал самые низкие цены на рис в городе Гулистане - 4000 сумов ($0,48), а самые высокие в Ташкенте - 19600 сумов($2,3).

По состоянию на 22 января, минимальная цена на рис была установлена на уровне 5 000 сумов ($0,6), а максимальная цена составляла 25 000 сумов ($3).