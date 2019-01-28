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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии уголовное дело в отношении директора «Жаст групп» передано в суд

CA-NEWS (MNG) - Столичная прокуратура передала в суд уголовное дело, следственную проверку по которому проводили Управление по борьбе с коррупцией совместно с Главным полицейским управлением, в отношении директора “Жаст группы” Ш.Батхуу, сообщает Монголия Сейчас.

Дело в том, что Ш.Батхуу заодно с должностными лицами предприятия “Эрдэнэт” сфальсифицировал некоторые документы Договора, заключённого с Южно-Африканским “Стандарт банк Пи Эл Си” и мошенническим путём они получили кредит на общую сумму в 160.100.000.00 долларов, использованные в личных целях и на проведение деятельности компаний, к которым они имеют отношения. Вследствие двух решений Лондонского Арбитража по исковому заявлению “Стандарт банк Пи Эл Си” в отношении предприятия “Эрдэнэт” от 20 сентября 2016 года и 22 мая 2017 года предприятие “Эрдэнэт” обязали выплатить истцу 92.685.803.16 долларов. Такое арбитражное решение повлекло за собой большие потери для предприятия. Таким образом, 14 января 2019 года принято обвинительное заключение Столичной прокуратуры и дело направлено в суд первичной инстанции по уголовным делам.

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