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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Казахстана предлагает экстренно созвать межведомственную комиссию из-за случаев насилия и избиения школьников

CA-NEWS (KZ) - МВД Казахстана намерено экстренно созвать заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних из-за случаев насилия и избиения школьников их сверстниками в ряде регионов, сообщает abctv.kz.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с уголовным законодательством страны за совершение хулиганства при отягчающих обстоятельствах (части 2 и 3 статьи 293 Уголовного кодекса) подлежат уголовной ответственности лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста. А также призвали родителей, учителей учебных заведений заранее информировать детей о достижении возраста уголовной ответственности, рассказывать им о последствиях необдуманных действий.

Как сообщалось ранее, в Актобе (адмцентр Актюбинской области) 10 января в районе Гормолзавода на старом кладбище произошла драка с участием 15 учащихся из трех школ города. Один из школьников был госпитализирован с ножевым ранением.

Также ряд СМИ сообщал о жестоком избиении школьников младших классов в Туркестанской области. Предположительно учащихся избили старшеклассники. Подробности выясняет полиция.

В Карагандинской области сверстники избили 11-летнего подростка за то, что тот не уступил им место в кафе.

В Шымкенте в начале января суд приговорил к семи годам заключения подростка, изнасиловавшего семилетнего мальчика в поселке Абай Туркестанской области.

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