Китайская ТВЕА приступает к извлечению своих средств из золотоносного рудника на севере Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания ТВЕА в течение этого года приступит к разработке золотоносного рудника «Верхний Кумарг», расположенного в Айнинском районе Согдийской области. Право на пользование этим месторождением китайской компании предоставлено для того, чтобы она вернула свои деньги, потраченные на возведение в Душанбе теплоэлектроцентрали, сообщает «Азия-Плюс».



«Согласно предусмотренному плану, в 2019 году «ТВЕА Душанбе» приступить к производству золота на месторождении «Верхний Кумарг» в Айнинском районе», - передает министерство промышленности и новых технологий.

Лицензию на разработку этого месторождения ТВЕА получила в начале прошлого года. До этого этой компании был открыт доступ к запасам рудника «Дуоба», который также расположен в Айнинском районе.

Согласно достигнутым между сторонами договоренностям, компания имеет право на добычу драгметаллов из этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» средства.

Общая стоимость построенной компанией ТВЕА в Душанбе второй ТЭЦ составила $349 млн., из которых $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

«После с компанией планируется заключить новые договоренности по использованию этих месторождений, уже на других условиях», - добавили в Главном управлении геологии.

Между тем, в конце апреля прошлого года китайские СМИ со ссылкой на главу TBEA Чжан Синь сообщали, что если запасов двух золотоносных рудников не хватит на покрытие расходов китайской компании, то она получит право на разработку еще одного месторождения.

В то же время Чжан Синь сказал, что месторождения имеют «большой запас золотой руды, и если ресурсы будут полностью реализованы, это принесет большую экономическую выгоду компании».

По словам главы ТВЕА, общая площадь полученных рудников составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонны, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно полученным еще при Советском Союзе данным, содержание золота в месторождениях «Верхний Кумарг» и «Дуоба» составляет более чем 2 грамма на 1 тонну руды.