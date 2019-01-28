Алишер Абдуалиев назначен заместителем министра иностранных дел Узбекистана
- Узбекистан, политика
- 16:44, 28 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Министерстве иностранных дел Узбекистана произошло кадровое назначение.
По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, бывший посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев стал заместителем министра иностранных дел.
С сентября 2012 года Алишер Абдуалиев работал послом Узбекистана в Украине.
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