Президент Таджикистана сменил министра промышленности

Шавкат Бобозода (слева) и Заробиддин Файзуллозода

CA-NEWS (TJ) - 28 января сотрудникам министерства промышленности и новых технологий Таджикистана был представлен Файзуллозода Заробиддин Кудрат как новый руководитель этого министерства.

Заробиддин Файзуллозода, 54-летний уроженец Дангаринского района , на посту министра промышленности сменил Шавката Бобозода, который руководил министерством с ноября 2013 года. Указы о назначении Файзуллозода и освобождении Бобозода пока официально не опубликованы.По поступившим сообщениям, решениями правительства были освобождены и все заместители министра промышленности.

Источники сайта "Ахбор” сообщили, что 28 января сотрудникам министерства промышленности и новых технологий Таджикистана официально был представлен новый министр. Файзуллозода Заробиддин Кудрат в руководстве министерства сменил Шавката Бобозода.

57-летний Бобозода с ноября 2013 года более 5 лет руководил министерством промышленности и новых технологий Таджикистана. Он был освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу”. Но пока не известно на какую другую работу был переведен уже бывший министр промышленности Таджикистана.

Файзуллозода Заробиддин Кудрат родился 13 февраля 1965 года в Дангаринском районе. Он закончил Ташкентский политехнический институт в 1989 году начал свой трудовой стаж в качестве мастера бригады нефтянников в «Таджикнефте». Проработав также в строительных организациях, а также многие годы в комитете по надзору за геологическими и нефтегазовыми предприятиями, Файзуллозода в 2006-2013 года работал заместителем министра энергетики и промышленности, а в 2013-2014 года замминистром энергетики и водных ресурсов, после чего был назначен замминистром промышленности и новых технологий, где проработал до 2015 года.

26 февраля 2015 года Заробиддина Файзуллозода назначили заместителем председателя Согдийской области. 7 августа 2017 года его вернули в Душанбе и назначили руководителем Главного управления геологии при правительстве РТ.