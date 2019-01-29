Накануне Дня защитника Отечества президент Туркменистана наградил званиями силовиков, в том числе неоднократно получавших выговоры

CA-NEWS (TM) - Накануне Дня защитника Отечества, который отмечается в Туркменистане 27 января, президент Гурбангулы Бердымухамедов наградил ряд чиновников, сообщает Хроники Туркменистана.

В частности, начальнику Государственной пограничной службы полковнику Шадурды Дурдыеву присвоено очередное воинское звание генерал-майор.

Аналогичное звание также присвоено главе Государственной таможенной службы полковнику Атадурды Османову, который в 2018 году дважды получал строгие выговоры.

Гурбангулы Бердымухамедов также подписал указы о присвоении председателю Верховного суда Гылычмырату Халлыеву с 3-им квалификационным классом 2-го квалификационного класса, старшему советнику юстиции Батыру Атдаеву классного чина государственный советник юстиции 3-го класса.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, подписав указы, глава государства лично вручил руководителям военных и правоохранительных органов соответствующие знаки отличия.