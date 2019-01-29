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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан открыл собственную торговую площадку в Китае

CA-NEWS (UZ) - Собственная торговая площадка в Китае появилась у узбекской товарно-сырьевой биржи. Это позволит республике увеличить экспорт энергоносителей и нефтепродуктов, полиэтилена, химической продукции, хлопка.

Площадка открылась в Шанхае на базе компании Xinjiang Asia — Europe International Material Trade Center Co., LTD. Кроме торговли специалисты намерены оказывать консалтинговые услуги по логистике, особенностям ведения бизнеса и ситуации на рынках обеих стран, сообщает пресс-служба УзРТСБ.

У узбекской биржи уже есть офисы в Урумчи и Куйтуне. Открытие площадки в Китае узбеки назвали знаковым событием для развития торгово-экономических отношений между государствами. Китай значится одним из крупнейших торговых партнёров Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами составил $6,4 млрд, что на 35,2% больше по сравнению с 2017 годом. Экспорт из Узбекистана в Китай достиг $2,9 млрд, из Китая в Узбекистан — $3,5 млрд.

В прошлом году узбекская торгово-сырьевая биржа открыла площадки в Белоруссии и Казахстане.

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